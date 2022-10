Vor Liga-Topspiel: Salzburg-Coach Jaissle zollt Verfolger Sturm großen Respekt

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle hat Gegner Sturm Graz vor dem Topspiel am Samstag (ab 16.00 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) in den höchsten Tönen gelobt.

„Sie machen es in dieser Saison sehr gut, großes Kompliment an den Trainer und die Mannschaft. Sie marschieren ähnlich wie wir durch die Liga“, sagte Jaissle auf der Spieltags-PK am Freitag.

„Sie setzen das fort, was sie letzte Saison begonnen hatten, haben sehr gute Transfers im Sommer gemacht“, lobte Jaissle die Einkaufspolitik der Grazer und forderte von seiner Mannschaft trotz den bevorstehenden Aufgaben in der Champions Leage vollen Fokus auf das Graz-Spiel: „Auch wenn noch der eine oder andere Kracher wartet, jetzt zählt nur Sturm.“

Sturm gewann „Hinspiel“ mit 2:1

In der „Hinrunde“ des Grunddurchgangs setzte es für die Salzburger gegen Sturm beim 1:2 am 2. Spieltag die bislang einzige Pflichtspielniederlage der Saison.

An jene Partie erinnert sich Jaissle nur ungern zurück. „Es waren die Grundtugenden, die wir nicht so auf den Platz gebracht haben, da war uns Sturm überlegen. Das wird auch am Samstag entscheidend sein. Wenn wir an die 100 Prozent kommen, wird es sehr schwer für Sturm, wenn nicht, das haben wir am zweiten Spieltag gesehen, kann die Partie auch zugunsten der Grazer ausgehen“, so Jaissle.

Bild: GEPA