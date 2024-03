Gutes Omen für Lille-Match? Sturm gegen französische Klubs historisch heimstark

Der SK Sturm empfängt am Donnerstag (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass) den OSC Lille im Conference-League-Achtelfinale. Die Steirer sind gegen die „Doggen“ der Außenseiter, dabei ist die Heimbilanz gegen französische Teams vielversprechend.

In internationalen Vereinsspielen traf Sturm bisher dreimal auf französische Klubs: In der Spielzeit 1999/00 waren die „Blackies“ mit Olympique Marseille in einer Champions-League-Gruppe. Zudem duellierte man sich zweimal mit der AS Monaco. Zum ersten Mal in der Saison 2000/01 in der Königsklasse, dann in der Europa-League-Gruppenphase 2021/22.

Sturm gegen französische Teams zuhause ungeschlagen

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Sturm in allen drei bisherigen Heimspielen gegen die Ligue-1-Klubs ungeschlagen ist.

Gegen Marseille gelang im Herbst 1999 ein 3:2-Erfolg in der Merkur Arena. Für die Elf vom legendären Coach Ivica Osim trafen Roman Mählich und Tomislav Kocijan (2). Auf Seiten von „OL“ erzielte der französische Welt- und Europameister Christophe Dugarry einen Doppelpack.

Ein Jahr später gelang dem SK Sturm in der Champions-League-Gruppenphase gegen die AS Monaco erneut eine Überraschung. Beim 2:0-Heimerfolg steuerte der heutige Hartberg-Coach Markus Schopp beide Treffer bei.

Das jüngste Aufeinandertreffen gegen die Monegassen konnte Sturm nicht gewinnen. Im Dezember 2021 holten die Steirer vor heimischer Kulisse ein 1:1. Jakob Jantscher brachte das Team von Christian Ilzer per Elfmeter in Führung. Dem ehemaligen deutschen Teamspieler Kevin Volland gelang der Ausgleich.

Auswärtsbilanz überschaubar

Auf französischem Boden war für Sturm Graz in der Vereinshistorie bisher nichts zu holen.

Im Stade Vélodrome in Marseille mussten sich die Steirer vor 25 Jahren mit 0:2 geschlagen geben. Mit Robert Pirès und Fabrizio Ravanelli erzielten zwei frühere Weltklasse-Kicker die Tore.

Knapp ein Jahr später schlitterte Sturm in Monaco in ein 0:5-Debakel. Der Italiener Marco Simone avancierte mit einem Hattrick zum Matchwinner.

Vor etwa zweieinhalb Jahren war die Angelegenheit gegen die Monegassen deutlich knapper. Am ersten Europa-League-Spieltag der Saison 2021/22 verlor Sturm im Fürstentum mit 0:1. Krépin Diatta sorgte für das entscheidende Tor.

