Vor Österreich-Duell: Witsel tritt aus Belgiens Nationalteam zurück

Mittelfeldspieler Axel Witsel ist nach über 15 Jahren und 130 Spielen aus der belgischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten.

Diese Entscheidung gab der bei Atletico Madrid unter Vertrag stehende 34-Jährige am Freitag bekannt. Seine Landsmänner treffen am 17. Juni in der EM-Qualifikation auf Österreich. Witsel debütierte 2008 für Belgien, 2018 holte er mit Kevin de Bruyne und Co. WM-Bronze. Im Dezember in Katar schied man bereits in der Gruppenphase aus.

(APA).

Beitragsbild: Imago.