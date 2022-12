Vor Old-Trafford-Rückkehr: Ex-Star rechnet mit United & Rangnick ab

Jesse Lingard kehrt am Abend (ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky) mit Nottingham Forest zu seinem Stammverein Manchester United zurück. Zuvor rechnet der 30-Jährige allerdings knallhart mit seinem einstigen Herzensklub ab.

Denn Lingard, der aus der United-Jugend stammt, jahrelang Leistungsträger der Red Devils war und mit dem englischen Rekordmeister zahlreiche Trophäen gewann, wollte in der Vorsaison nach vielen Verletzungsproblemen und einer starken Leihe zu West Ham United in Manchester durchstarten. Doch der offensive Mittelfeldakteur kam nur 16-mal in der Liga zum Einsatz, wobei er dabei lediglich zweimal in der Startformation stand.

„Ich weiß nicht, was das Problem war, ob es Politik war oder was auch immer. Ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte: ‚Das ist der Grund, warum du nicht spielst‘. Aus Respekt davor, dass ich schon so lange dabei bin. Aber diesen Respekt habe ich nie bekommen“, erklärte Lingard, der mit der englischen Nationalmannschaft bei der WM 2018 als Stammspieler das Halbfinale erreichte.

Kritik an Rangnick und Solskjaer

Seine Kritik richtet sich dabei insbesondere an seine Ex-Trainer bei United – Ole Gunnar Solskjaer sowie Ralf Rangnick. „Es waren falsche Versprechungen. Ich habe hart trainiert und war fit, ich war bereit. Das ist jetzt also eine Chance, mich zu verabschieden, denn das habe ich nie wirklich bekommen. Es wird ein schöner Anlass sein, aber wir wollen das Spiel gewinnen. Man darf sich nicht zu sehr von den Emotionen leiten lassen“, so Lingard vor seiner Rückkehr ins Old Trafford.

Im Juli wechselte Lingard ablösefrei zu Nottingham. Bei Aufsteiger ist der Engländer ein Führungsspieler und findet langsam wieder zu seiner alten Stärke zurück. Forest steckt allerdings mit erst 13 Punkten aus 15 Spielen tief im Keller. Mit einem Dreier bei Lingards alter Liebe könnte die Tricky Trees die Abstiegsplätze verlassen.

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago