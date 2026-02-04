Vor Olympia: Norovirus-Ausbruch bei Finnlands Eishockeyspielerinnen

Vier Spielerinnen des finnischen Eishockey-Nationalteams sind vor den Olympischen Winterspielen in Italien an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt. Berichten zufolge – unter Berufung auf die Teamärztin – handelt es sich um das hoch ansteckende Norovirus. Training und Medienauftritte am Mittwoch wurden vorsichtshalber abgesagt. Am Donnerstagabend bestreiten die Finninnen in Mailand ihr Auftaktspiel gegen Kanada, das steht nun auf der Kippe.

Ein Team muss laut den Regularien aus 17 Spielerinnen – davon zwei Torhüterinnen – bestehen. „Wir führen Gespräche mit dem Eishockey-Weltverband. Wenn wir nicht in der Lage sind, eine solche Anzahl von Spielerinnen auf das Eis zu bringen, müssen wir darüber diskutieren, mit wie vielen Spielerinnen das Spiel noch gespielt werden könnte. Es wäre praktisch unmöglich, in einem solchen Turnier einen neuen Termin für das Spiel zu finden“, sagte Finnlands General Manager Kimmo Oikarinen der öffentlich-rechtlichen finnischen Rundfunkanstalt Yle.

Die Erkrankten und ihre Zimmermitbewohnerinnen im olympischen Dorf wurden isoliert. Das Norovirus verursacht einen plötzlich auftretenden, heftigen Brechdurchfall. Die Viren können über verunreinigtes Essen oder Wasser übertragen werden.

(APA)/Beitragsbild: Imago