Vor PL-Comeback: Klopp für Rückkehr der Zuschauer in englische Stadien

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wirbt für eine Rückkehr der Fans in den englischen Fußballstadien.

Die Premier League solle sich dabei auch ein Beispiel an der deutschen Bundesliga nehmen, sagte der Coach des englischen Meisters vor dem Saisonstart gegen Leeds United am (heutigen) Samstag britischen Medien zufolge.

“Wenn Frankreich und Deutschland die Leute zurückbringen können und es passiert nichts, dann sollte es für uns auch möglich sein”, erklärte Klopp. Fußball sei Teil des Lebens für viele Menschen. “Ich hoffe, es wird eher früher als später passieren”, sagte der 53-jährige Deutsche vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.

Wegen der Sicherheitsbestimmungen rund um das Coronavirus wird in der Premier League bis auf weiteres noch vor leeren Rängen gespielt. Klopp zeigte Verständnis dafür, dass zunächst sichere Bedingungen für die Zuschauer in den Arenen geschaffen werden müssen. Er könne nicht entscheiden, ob dies gelingen könne. “Wir sind alle Menschen, und Menschen wollen auch ein bisschen Spaß haben”, so Klopp.

