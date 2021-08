Vor Playoff-Rückspiel: Salzburg-Gegner Bröndby spielt nur Remis

Bröndby geht ohne Erfolgserlebnis in der heimischen Fußball-Meisterschaft in das Duell mit Red Bull Salzburg um den Aufstieg in die Champions League. Der dänische Meister musste sich am Samstag in Odense nach 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Der Titelverteidiger ist damit auch nach sechs Runden der Superliga sieglos und liegt mit vier Punkten nur auf Rang acht.

Mikael Uhre, der auch in Salzburg getroffen hatte, brachte die Gäste mit 2:0 in Führung (4., 43.), in der zweiten Halbzeit gelang OB aber durch Tore in der 55. und 84. Minute der Ausgleich.

Salzburg verteidigt am Mittwoch (21.00 Uhr/live auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) in Bröndby im Rückspiel des Champions-League-Play-offs eine 2:1-Führung aus dem Hinspiel. Der Aufsteiger steht in der Gruppenphase der Königsklasse.