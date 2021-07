Vor PSG-Deal: Diesen Klubs hat Ramos abgesagt

via

via Sky Sport Austria

Real-Madrid-Legende Sergio Ramos hat die Königlichen ablösefrei in Richtung Paris Saint-Germain verlassen. PSG war jedoch nicht der einzige Interessent.

Nach Informationen von Spox und Goal hat Ramos zwei Offerten aus der Premier League abgelehnt. Neben Meister Manchester City soll auch der FC Arsenal konkretes Interesse hinterlegt haben. Die Citizens sollen dem Innenverteidiger ein Angebot über fünf Jahre unterbreitet haben.

Demnach sollte Ramos zwei Jahre in Manchester und im Anschluss in der MLS beim New York City FC spielen, der ebenfalls zur City Group gehört. Auch das Angebot der Gunners mit einem kolportierten Jahresgehalt von 17 Millionen Euro pro Jahr hat er abgelehnt.

Bild: Imago