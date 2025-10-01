Vor Rangers-Duell: Kiteishvili zurück im Sturm-Training

Sturm Graz kann am Donnerstag im Europa-League-Heimspiel gegen die Glasgow Rangers (21 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen) wieder auf Schlüsselspieler Otar Kiteishvili zurückgreifen.

„Wir wissen, was wir an ihm haben, bestätigte Trainer Jürgen Säumel am Mittwoch das bevorstehende Comeback des Georgiers.

Kiteishvili hatte aus familiären Gründen zwei Spiele verpasst und stieg am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining ein. Mit dem Spielmacher kehren die schmerzlich vermisste Torgefahr, Kreativität und Ordnung ins Offensivspiel der Grazer zurück.

Kiteishvili war es auch, der im Oktober 2022 den bisher letzten Europa-League-Heimsieg von Sturm besorgte. Sein Geniestreich in der Nachspielzeit bedeutete einen 1:0-Sieg gegen Feyenoord.

Video: Kiteishvili schießt Sturm zum Sieg gegen Feyenoord

Neue Optionen in der Sturm-Abwehr

Personell bekam Österreichs Tabellenzweiter zuletzt Optionen für die Defensive hinzu. Niklas Geyrhofer ist wieder fit und der mit Fitness-Rückstand von Feyenoord ausgeliehene Verteidiger Jeyland Mitchell saß in der Liga gegen Hartberg bereits auf der Bank.

Eine Diskussion um Torhüter Oliver Christensen – die Fiorentina-Leihgabe patzte gegen Midtjylland bei beiden Treffern – ließ Säumel in den vergangenen Tagen nicht aufkommen. Christensen sei ein sehr guter Tormann, der die Mannschaft auch mit seiner Persönlichkeit bereichere.

(APA/Red.)/Bild: GEPA