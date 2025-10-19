Vor Rapid-Duell: Fiorentina verliert gegen Milan trotz Führung

Wieder keine Punkte für die AC Fiorentina!

Beim 1:2 (0:0) bei der AC Mailand brachte der deutsche Nationalspieler Robin Gosens die Gäste im Giuseppe-Meazza-Stadion in Führung (55.), doch Rafael Leao drehte das Spiel mit einem Doppelpack (63., 86./Foulelfmeter) und führte Milan in der italienischen Serie A durch den Dreier an die Tabellenspitze.

Am kommenden Donnerstag ist Fiorentina der nächste Conference-League-Gegner des SK Rapid – ab 18 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria sowie mit Sky Stream!

Fiorentina rutscht auf Abstiegsplatz

Beide Teams treten damit im Allianz Stadion ohne Erfolgserlebnis an, die Hütteldorfer hatten schon zuvor zu Hause gegen den LASK 0:2 verloren. Mit weiterhin drei Punkten rutschte die nach sieben Spielen noch sieglose Fiorentina auf Abstiegsplatz 18 ab. Die Mailänder (16) verdrängten dagegen nach 24 Stunden Lokalrivale Inter wieder von Platz eins.

Der 20-malige Meister hatte am Samstag bei der AS Rom gewonnen (1:0), die Nerazzurri liegen jetzt vor Titelverteidiger SSC Neapel und der Roma (alle 15 Punkte). Napoli kassierte ebenfalls am Samstag durch ein 0:1 beim FC Turin die zweite Saisonniederlage. Der Sechste Como überraschte mit dem im Finish eingetauschten Stefan Posch mit einem Heim-2:0 gegen den nun Siebenten Juventus Turin.

(SID/Red./APA.)

Beitragsbild: Imago.