Vor Real-Kracher: FC Bayern präsentiert neues Heimtrikot

Kurz vor dem CL-Kracher in Madrid (Mittwoch, ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) hat der FC Bayern zusammen mit Adidas offiziell sein neues Heimtrikot für die kommende Saison veröffentlicht.

Ganz in Rot werden die Männer und Frauen des FC Bayern in der kommenden Saison bei ihren Heimspielen auflaufen. Am Montag präsentierte der Rekordmeister auf seiner Homepage offiziell die neuen Jerseys.

Zum ersten Mal werden die neuen Trikots von den Bayern-Frauen im Finale des DFB-Pokals am 9. Mai gegen den VfL Wolfsburg getragen. Die Männer werden diese erstmals im letzten Heimspiel der Saison ebenfalls gegen Wolfsburg tragen.

(sport.sky.de) / Fotos: FC Bayern