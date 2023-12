Vor Schlussrunde: Straka bei Woods-Turnier vorne dabei

Sepp Straka hat sich beim Einladungsturnier von Golf-Superstar Tiger Woods auf den Bahamas im vorderen Feld festgesetzt.

Der 30-jährige Wiener spielte am Samstag im Albany Golf Club in der Nähe von Nassau eine 68er-Runde (vier unter Par) und liegt nach seiner 67 am Vortag bereits bei neun Schlägen unter Platzstandard. Das bedeutete nach drei Runden den achten Zwischenrang im illustren Feld von 20 Teilnehmern.

Auf Rang drei fehlen Straka vor der Schlussrunde am Sonntag nur zwei Schläge. Lediglich Spitzenreiter Scottie Scheffler aus den USA scheint bei 16 unter Par außer Reichweite. Woods selbst rangiert bei seinem Comeback nach einem Dreivierteljahr Verletzungspause auf dem 16. Zwischenrang. Der 47-Jährige hält neun Schläge hinter Straka genau bei Par.

(APA)/Bild: Imago