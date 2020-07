Sepp Straka liegt beim Golfturnier der US-PGA-Tour in Dublin (Ohio/6,2 Mio. Dollar) nach der dritten Runde auf dem geteilten 13. Rang.

Der in den USA lebende Österreicher hält nach einer 69er-Runde am Samstag bei gesamt 8 unter Par. Auf einen Platz in den Top Ten fehlt ihm nur ein Schlag. An der Spitze liegt der US-Amerikaner Justin Thomas mit 16 unter Par.

(APA).

Beitragsbild: Getty Images.