Vor U21-EM-Quali: Trio muss verletzungsbedigt abreisen

Emanuel Aiwu, Tobias Anselm und Franz Stolz mussten verletzungsbedigt vom U21-ÖFB-Team abreisen.

Vor dem Start der U21-EM-Quali wurden Lion Schuster, Lukas Gütlbauer und Oliver Strunz von Teamchef Werner Gregoritsch nachnominiert. Österreich startet am Dienstag (19:10 Uhr) in Ried gegen Estland in die EM-Qualifikations-Gruppe A.

