Am Sonntag treffen der SK Rapid und der FK Austria Wien im 342. Wiener Derby aufeinander. Für die Grün-Weißen geht es im Duell gegen den Erzrivalen nicht nur um wichtige Punkte für den Einzug in die Meistergruppe. Das Team von Trainer Robert Klauß will auch eine Unserie beenden. Denn der letzte Heimsieg in Hütteldorf gegen die Austria ist bereits über zehn Jahre her.

Am 9. Februar 2014 ging das bisher letzte Derby in Hütteldorf mit 3:1 an den SK Rapid. Gespielt wurde damals noch im alten Gerhard-Hanappi-Stadion. Ein Eigentor von Kaja Rogulj, sowie Treffer von Marcel Sabitzer und Mario Sonnleitner entschieden das 308. Stadt-Duell damals zugunsten Rapids. Auf der Gegenseite netzte David De Paula für die Austria.

Video-Highlights: SK Rapid – Austria Wien 3:1

Die Aufstellungen im 308. Wiener Derby

Diese Startelf schickte der damalige Rapid-Trainer Zoran Barisic (erste Amtszeit) auf das Spielfeld:

Austria-Coach Nenad Bjelica setzte auf die folgende Startformation:

Zwei Derbysiege im Happel-Stadion

In der Zeit des Stadion-Neubaus in Hütteldorf musste Rapid in den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 in den Prater ausweichen. Während den zwei Jahren im Ernst-Happel-Stadion holten die Grün-Weißen zwei weitere Derby-Heimsiege. Es sollten bis heute die letzten sein.

Am 17. Mai 2015 gewann Rapid das 313. Wiener Derby gegen die Austria im Happel-Stadion mit 4:1. Die Tore erzielten damals Philipp Schobesberger, Steffen Hofmannm Robert Beric und Mario Sonnleitner. Für die Austria traf wieder De Paula.

Den bisher letzten Heimsieg in einem Wiener Derby feierte Rapid etwa ein Jahr später, am 17. April 2016, ebenfalls im Happel-Stadion. Damals gelang Grün-Weiß dank des Goldtreffers von Stürmer Tomi Correa ein 1:0-Heimsieg über den Erzrivalen.

Rapid-Unserie im Allianz Stadion

Die Derby-Serie im 2016 eröffneten Allianz Stadion hatten sich die Hütteldorfer sicherlich anders vorgestellt. In bisher elf Duellen gegen die Austria holte Rapid lediglich sieben Unentschieden und kassierte vier Niederlagen, auf einen vollen Erfolg müssen die Grün-Weißen weiter warten.





Das 342. Wiener Derby seht ihr am Sonntag ab 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

