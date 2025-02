Vor Wiener Derby: Gemeinsamer Auftritt von Rapid und Austria

Am Sonntag steht in der ADMIRAL Bundesliga das 344. Wiener Derby zwischen Austria Wien und dem SK Rapid an. Im Vorfeld des brisanten Duells kommt es zu einer ungewöhnlichen Aktion: Vertreter von beiden Klubs treten am Freitag gemeinsam vor die Medien.

Im Stadtsenatssaal des Wiener Rathauses sind Trainer Stephan Helm und Austria-Vorstand Harald Zagiczek für Austria Wien vor Ort. Von Rapid werden Trainer Robert Klauß und Geschäftsführer Steffen Hofmann erwartet. Beide Seiten werden gemeinsam über das anstehende Derby am Wochenende sprechen.

Ernster Hintergrund der Aktion

Die ungewöhnliche Aktion hat einen ernsten Hintergrund: Nach dem vergangenen Wiener Derby im September 2024 (2:1 für Rapid – die Highlights hier im VIDEO) war es nach Spielschluss zu heftigen Ausschreitungen der Anhänger gekommen.

Die rivalisierenden Fan-Lager hatten einander beim 343. Derby mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen, nach Schlusspfiff kam es auch auf dem Spielfeld zu Gewalteskalationen. Insgesamt 27 Personen wurden verletzt, darunter zehn Beamtinnen und Beamte. Es gab mehr als 500 Anzeigen, das Gros waren Verwaltungsvergehen nach dem Pyrotechnikgesetz. Mehr als 150 Anzeigen betrafen aber auch das Strafrecht. Es gab eine Festnahme wegen schwerer Körperverletzung.

In der Folge einigten sich die Klubs auf einen Maßnahmenkatalog, das gemeinsame Treffen vor dem nächsten Derby war ein Punkt darin. Ein weiterer Punkt war der Verzicht auf Auswärtsfans in den kommenden vier Wiener Derbys. Beide Klubs erhielten zudem von der Bundesliga aufgrund der Vorfälle eine Geldstrafe in Höhe von 150.000 Euro.

