Vor zweitem NHL-Match: Das sagt Kasper

Just in einer schwachen ersten Saisonphase der Detroit Red Wings wird Marco Kasper wohl sein Saisondebüt in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geben.

Der Club beorderte den 20-jährigen Stürmer vom Farmteam Grand Rapids Griffins am Freitag in den NHL-Kader, schon am heutigen Samstag (20.00 Uhr) könnte er bei den Nashville Predators sein zweites NHL-Spiel absolvieren. „Dass ich schon einmal gespielt habe, macht mich etwas weniger nervös“, sagte er.

Kasper war im NHL-Draft 2022 von Detroit an Nummer acht gewählt worden und kam am 2. April 2023 mit noch 18 Jahren zu seinem Debüt. Dabei zog sich der Klagenfurter einen Kniescheibenbruch zu. In der vergangenen Saison sammelte der Center bei den Grand Rapids Griffins in der AHL Erfahrung, trotz starker Vorbereitung wurde er auch heuer zum Saisonstart zu den Griffins geschickt. Enttäuscht sei er darüber nicht gewesen, gab er nun an.

Detroit legt Fehlstart hin

Kasper, der in den bisherigen zwei Saisonspielen für die Griffins ein Tor und einen Assist verbuchte, fühlt sich jedenfalls bereit. „Ich hatte heuer eine viel bessere Vorbereitung. Das hilft natürlich. Tore zu schießen macht immer Spaß“, erklärte der frühere KAC-Nachwuchsspieler, den die gute Nachricht beim Frühstück erreichte. Trainer Derek Lalonde, der mehrere Ausfälle zu beklagen hat, ist von Kaspers Fähigkeiten überzeugt. „Er ist einer, der uns helfen kann.“ Auch Kapitän Dylan Larkin lobte den „Neuzugang“. „Er bringt gute Werkzeuge mit. Am meisten an ihm mag ich seinen Wettbewerbsgeist.“

Die Red Wings, die mit nur einem Sieg aus vier Spielen Tabellenletzter in der Atlantic Division sind, stehen vor zwei Auswärtsspielen. Nach dem Samstagsduell mit Nashville steht am Dienstag (Ortszeit) das Gastspiel bei den New York Islanders am Programm.

Die NHL seht ihr live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass!

(APA)

Bild: Imago