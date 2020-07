Vorbereitungs-Start: Dortmund muss auf Reus und Hummels verzichten

Der deutsche Bundesliga-Zweite Borussia Dortmund ist ohne Kapitän Marco Reus und Mats Hummels in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Auch ein halbes Jahr nach seiner Sehnenverletzung im Adduktorenbereich ist der 31-jährige DFB-Teamspieler Reus noch immer nur eingeschränkt belastbar.

“Es ist leider nicht die erhoffte Besserung eingetreten. Die Sehne ist weiterhin entzündet”, sagte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag. “Er muss weiter konservativ behandelt werden und kann noch nicht mit dem Team trainieren.” Darüber hinaus wird auch Hummels vorerst fehlen. Der Abwehrchef hat sich im Heimtraining eine Knöchelverletzung zugezogen und soll frühestens im einwöchigen Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz, das am 10. August beginnt, zum Team stoßen.

