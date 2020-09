via

via Sky Sport Austria

Vorjahresfinalist Daniil Medwedew steht im Halbfinale der Tennis-US-Open.

Der 24-Jährige gewann am Mittwoch in einem russischen Viertelfinale gegen Andrej Rublew (10) 7:6(6),6:3,7:6(5). Rublew hatte im Tiebreak von Satz eins drei Satzbälle vergeben. Medwedew (3) ist im Turnier ohne Satzverlust, um das Finale spielt er am Freitag (Ortszeit) gegen Dominic Thiem (AUT-2) oder Alex de Minaur (AUS-21).

(APA)

Beitragsbild: Getty