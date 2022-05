Vorsager verlängert bei Admira

Die nächste Vertragsverlängerung ist unter Dach und Fach: Wilhelm Vorsager bleibt dem FC Flyeralarm Admira zwei weitere Jahre erhalten. Der 24-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2024.

Vorsager kam bereits als 5-Jähriger in die Südstadt und durchlief sämtliche Nachwuchs- und Akademie-Mannschaften. Sein Bundesliga-Debüt feierte der gebürtige Badener im Alter von 20 Jahren am 16. Dezember 2017 gegen den SCR Altach (3:1). Dabei gelang ihm auch gleich der erste seiner sechs Pflichtspieltore. Zudem steuerte er seither sechs Vorlagen für die Niederösterreicher bei. Das Trikot der Panther trug der ehemalige ÖFB-Nachwuchsteamspieler bisher 94 Mal.

„Wir können extrem glücklich sein, dass Willi zwei weitere Jahre bei uns bleibt. Er hat in den letzten Monaten wesentlich an Persönlichkeit gewonnen und auch am Platz in seiner Präsenz einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Ich hoffe, dass er diese Entwicklung weiterführt und ein ganz wichtiger Bestandteil der Admira bleibt“, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

(Presseaussendung Admira)/Bild: GEPA