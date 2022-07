Vorwärts Steyr scheitert in erster ÖFB-Cup-Runde

Vorwärts Steyr scheitert in der ersten ÖFB-Cup-Runde an Regionalliga-Klub Hertha Wels. Die Steyrer verlieren in einem kleinen Oberösterreich-Derby mit 0:1 bei Hertha Wels. Nach der Vienna sind die Oberösterreicher das zweite Team aus der Admiral 2. Liga, welches bereits in Runde eins des ÖFB-Cups scheitert.

Hertha Wels erwischte im Cup-Duell einen Traumstart: Philipp Stadlmann erzielte nach 14 Minuten das 1:0. Ab der 32. Minute agierte Vorwärts nach einer Gelb-Roten Karte für die Welser in Überzahl, allerdings können sie kein Kapital daraus erzielen.



Im zweiten Durchgang sind die in Unterzahl agierenden Welser sogar das gefährlichere Team und bringen den Cup-Aufstieg über die Runden.



Bild: GEPA