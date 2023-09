Vorwürfe häuslicher Gewalt: United-Star Antony aus Selecao gestrichen

Der brasilianische Fußballverband CBF hat auf die Ermittlungen wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt gegen Nationalspieler Antony reagiert und den 23-Jährigen vorläufig aus dem Kader der Selecao gestrichen. Dies teilte der Verband am Montag mit.

Aufgrund der „Tatsachen, die den Stürmer von Manchester United, Antony, betreffen und die untersucht werden müssen“, habe man diese Entscheidung getroffen. Sie schütze „das mutmaßliche Opfer, den Spieler, die Mannschaft und den Verband“.

Antonys frühere Lebensgefährtin Gabriela Cavallin hatte in einem Interview mit dem Portal UOL schwere Vorwürfe gegen den Brasilianer erhoben. Sie sei von dem Fußballprofi während der Beziehung mehrfach körperlich angegriffen worden, sagte sie und schilderte die Übergriffe sehr detailliert.

Antony weist Vorwürfe zurück

Der Beschuldigte wies in einem Statement alle Vorwürfe zurück. „Aus Respekt vor meinen Fans, meiner Familie und meinen Freunden fühle ich mich verpflichtet, mich zu diesen falschen Anschuldigungen zu äußern“, schrieb der Offensivspieler bei Instagram. Antony nannte die Beziehung zu Cavallin „turbulent“, es habe „verbale Beleidigungen“ von beiden Seiten gegeben, nie aber körperliche Gewalt. Er werde mit den Behörden weiter kooperieren und seine Unschuld beweisen.

Für Antony stößt Gabriel Jesus zur Selecao, die am Samstag (2.45 Uhr MESZ) in der WM-Qualifikation auf Bolivien trifft und vier Tage später (13. September/4.00 Uhr MESZ) in Peru antritt.

(SID)/Bild: Imago