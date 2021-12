Vorzeitige Vertragsauflösung: Abgang bei Austria Klagenfurt

Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt und Philipp Hütter gehen ab sofort getrennte Wege. Der 31-jährige Mittelfeld-Mann bat die Verantwortlichen des Vereins darum, den bis nächsten Sommer laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen.

Diesem Wunsch entsprachen die Kärntner, die damit ihren dienstältesten Spieler verlieren. Hütter wechselte im Juli 2017 vom SC Wiener Neustadt zum damaligen Regionalligisten, agierte zeitweise auch als Kapitän.

„Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich einfach langfristig denken möchte. In dieser Form macht es für mich keinen Sinn mehr, daher bin ich an die Geschäftsführung herangetreten mit der Bitte, die Zusammenarbeit zu beenden. Es ist einfach an der Zeit, ein neuen Kapitel aufzuschlagen und mich beruflich zu verändern. Trotzdem habe ich Spaß am Fußball und werde meine Schuhe irgendwo in der Steiermark weiter schnüren“, sagt Hütter.

„Wir bedauern diesen Schritt, haben aber auch absolut Verständnis für Philipp, bei dem wir uns für seinen Einsatz für unseren Klub sehr bedanken. Er war immer ein wichtiger Spieler, der auch in schwierigen Situationen seinen Mann gestanden und einen großen Anteil daran hat, dass sich die Mannschaft in den vergangenen Jahren so positiv entwickeln konnte. Für die Zukunft wünschen wir ‚Hütti‘ alles Gute“, betont Geschäftsführer Harald Gärtner.

Quelle: Austria Klagenfurt / Bild: GEPA