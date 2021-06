Vorzeitige Vertragsverlängerung: Austria Wien bindet Youngster

via

via Sky Sport Austria

Der FK Austria Wien hat den Vertrag mit Matthias Braunöder vorzeitig verlängert. Der 19-Jährige spielt seit 2011 bei der Austria und soll nun mehr und mehr in die Kampfmannschaft eingebunden werden.

Matthias Braunöder: “Ich freue mich, dass mein Vertrag vorzeitig verlängert wurde und denke, dass das ein großer Vertrauensvorschuss ist, dem ich gerecht werden will. Ich möchte mich ab Montag beim neuen Trainer beweisen und zu Einsätzen in der Bundesliga kommen.”

Sportdirektor Manuel Ortlechner: “Wir sind froh, dass wir mit Matthias ein sehr vielversprechendes Talent weiter an uns binden konnten. Er ist ein toller Fußballer, der seine Qualität bereits bei den Young Violets unter Beweis gestellt hat.”

Braunöder absolvierte in der vergangenen Saison 28 Spiele für die Young Violets. Der Mittelfeldspieler erzielte dabei zwei Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. Beim 4:0-Auswärtssieg, am 26.01. 2021, gegen die Admira feierte Braunöder sein Debüt in der Bundesliga.

Quelle: FK Austria Wien