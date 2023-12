Vorzeitiges Leihende? Demir-Berater äußert sich

Yusuf Demir ist seit dem Sommer von Galatasaray an den FC Basel ausgeliehen. So richtig angekommen ist der 20-Jährige in der Schweiz noch nicht, weshalb in den letzten Wochen über einen Leihabbruch spekuliert wurde.

Demir brachte es in Basel bisher nur auf elf Pflichtspieleinsätze (ein Tor & eine Vorlage). Mehrere Verletzungen warfen das ÖFB-Talent immer wieder zurück. In der Tabelle liegt der FC Basel derzeit nur auf dem vorletzten Platz der Schweizer Super League.

Ein vorzeitiges Ende der Leihe im Winter kommt laut Demirs Berater Emre Öztürk jedoch nicht in Frage. „Yusuf Demir bleibt bis zum Saisonende bei Basel. Es ist nicht geplant, vorzeitig abzureisen“, so Öztürk gegenüber einem türkischen TV-Reporter.

Der Leihvertrag von Demir beim FC Basel läuft noch bis Sommer 2024. Bei Galatasaray steht der Flügelflitzer noch bis 2026 unter Vertrag.

(Red.)

Bild: Imago