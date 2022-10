VOTING: 30 Kandidaten! Wer soll den Ballon d’Or gewinnen?

via

Heute wird der Fußballer des Jahres gekürt. Bei der begehrten Ballon d’Or-Auszeichnung sind noch 30 Kandidaten im Rennen. Wir fragen die Sky User: Wer soll gewinnen?

​​​​​​In den vergangenen 14 Jahren hieß der Gewinner des Ballon d’Ors lediglich einmal nicht Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, der sich die Trophäe im vergangenen Jahr zum siebten Mal sichern konnte. Im Jahr 2018 wurde Luka Modric nach einem starken Jahr mit Real Madrid und der kroatischen Nationalmannschaft ausgezeichnet.

Auch in diesem Jahr könnte die Vorherrschaft von CR7 und Messi abermals durchbrochen werden. Das Duo gehört nicht zum engeren Favoritenkreis. Unabhängig von Quoten und Wahrscheinlichkeiten fragen wir Euch: Wer hat den Ballon d’Or dieses Jahr verdient? Stimmt ab!

VOTING: Wer soll den Ballon d’Or gewinnen?

Wer soll den Ballon d'Or in diesem Jahr gewinnen? Kylian Mbappe (Paris Saint Germain)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Luka Modric (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Antonio Rüdiger (Chelsea / Real Madrid)

Casemiro (Real Madrid / Manchester United)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

Joao Cancelo (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Haaland (Borussia Dortmund / Manchester City)

Dusan Vlahovic (Juventus Turin)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Luis Diaz (FC Liverpool)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Fabinho (FC Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Sadio Mane (FC Liverpool / Bayern München)

Darwin Nunez (Benfica Lissabon / FC Liverpool)

Sebastien Haller (Ajax Amsterdam / Borussia Dortmund)

Rafael Leao (AC Milan)

Mike Maignan (AC Milan)

Robert Lewandowski (Bayern München / FC Barcelona)

Joshua Kimmich (Bayern München)

Cristiano Ronaldo (Manchester United) Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Der tatsächliche Preisträger wird von einer neuen Jury bestimmt. Wurden die Preisträger bisher noch von Medienvertretern aus 170 stimmberechtigten Fußball-Nationen gewählt, dürfen in diesem Jahr nur noch Juroren aus den ersten 100 Ländern in der FIFA Weltrangliste an der Abstimmung teilnehmen. Die Kandidatenliste wird von einem Expertenrat um Ex-Profi und Ballon d’Or-Botschafter Didier Drogba erstellt.

Sky zeigt die Verleihung am Montag, den 17. Oktober ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport News und hier im kostenlosen Stream auf skysportaustria.at.



