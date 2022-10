Voting: Auf welche Gegner trifft Österreich in der EM-Quali?

via

Der Startschuss für die Fußball-Europameisterschaft 2024 folgt heute: Auf welche Gegner trifft das ÖFB-Team in der Qualifikation für die Endrunde in Deutschland? Von prominenten Gegnern über alte Bekannte bis zu erstmaligen Kontrahenten ist für Österreichs Nationalmannschaft fast alles möglich – in jedem Fall sollte das Team als Topf-zwei-Mannschaft aber eine reelle Chance auf die Qualifikation haben.

Gemeinsam mit dem ÖFB-Team im zweiten Topf – und damit keine möglichen Gegner – sind unter anderem Frankreich und England. Grund hierfür ist deren Abschneiden in der Nations League, welche für das Ranking ausschlaggebend ist. Ebenso sind keine Wiedersehen mit WM-Play-off-Bezwinger Wales sowie der ehemaligen Herzog-Elf Israel möglich.

Prominente Gegner aus Topf 1 sind wiederum sehr wahrscheinlich. Einer der vier Nations-League-Finalisten – Niederlande, Kroatien, Spanien, Italien – würde gleichzeitig eine fixe Fünfergruppe für Österreich bedeuten. Nominell einfachere Gegner wären Ungarn oder Polen.

Qualitativ wohl noch unterschiedlicher sind die potenziellen Gegner aus Pot 3: Duelle mit der Ukraine oder Norwegen und Erling Haaland könnten ebenso ausgelost werden wie Premieren-Matches gegen Armenien oder Duelle gegen EM-2016-Teilnehmer Albanien.

Im vierten Top sind wiederum die Türkei sowie 2004-Europameister Griechenland gelistet, gleichzeitig könnte das ÖFB-Team aber auch eine Reise nach Luxemburg, Kasachstan oder auf die Färöer-Inseln zugeteilt bekommen.

Zwei nominell stärkste Gegner weist auch Topf 5 auf: Die Slowakei und Nordirland sind darin enthalten, genauso wie Außenseiter der Kategorie Gibraltar und Malta. Sofern man in einer Sechser-Gruppe landet, würden Andorra, San Marino oder Liechtenstein die Gruppe komplettieren.

Insgesamt werden 53 Länder an der Qualifikation teilnehmen – während Deutschland als Gastgeber fix qualifiziert ist, bleibt Russland aus politischen Gründen ausgeschlossen. Hinsichtlich des Modus sind die besten zwei jeder Gruppe fix bei der EM, zudem wird es im Frühjahr 2024 erneut eine „Restplatzbörse“ in Form von Play-offs anhand des Nations-League-Rankings geben.

Wie funktioniert die Qualifikation?

Es wird zehn Gruppen geben: Sieben Gruppen mit je fünf Teams (Gruppen A bis G) und drei Gruppen mit je sechs Teams (Gruppen H bis J). Die Mannschaften treten innerhalb der Gruppen je zwei Mal gegeneinander an (zuhause und auswärts). Die Gruppenspiele richten sich nach dem Terminkalender der European Qualifiers (März bis November 2023).

Sollte das ÖFB-Team in eine Gruppe mit einem der vier Nations-League-Finalisten (Niederlande, Spanien, Kroatien, Italien) gelost werden, sind für die Elf von Ralf Rangnick nur acht Spiele zu bestreiten, da diese Gruppen nur aus fünf Teams bestehen.

Alle Gruppensieger und die Gruppen-Zweiten haben ihr Startplatz für die Europameisterschaft sicher. Die verbleibenden drei Plätze werden in Play-offs der Nations-League-Gruppensieger ausgespielt.

Wann finden die Qualifikationsspiele zur UEFA EURO 2024 statt?

Termine der Qualifikation

23.-25.03.2023 Spieltag 1

26.-28.03.2023 Spieltag 2

16.-17.06.2023 Spieltag 3

19.-20.06.2023 Spieltag 4

07.-09.09.2023 Spieltag 5

10.-12.09.2023 Spieltag 6

12.-14.10.2023 Spieltag 7

15.-17.10.2023 Spieltag 8

16.-18.11.2023 Spieltag 9

19.-21.11.2023 Spieltag 10

Termine der Play-offs

21.03.2024 Play-off-Halbfinale

26.03.2024 Play-off-Finale

Termine der Endrunde

14.06.2024 UEFA EURO 2024 – Auftakt der Endrunde

14.07.2024 UEFA EURO 2024 – Endspiel

