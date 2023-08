Voting: Auf welche Gegner trifft Salzburg in der CL-Gruppenphase?

Spannung noch vor dem ersten Spieltag: Bei der heutigen Auslosung (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 1) der Champions-League-Gruppenphase erfährt Österreichs Meister FC Salzburg seine drei Gegner für den europäischen Herbst. Von CL-Siegern über alte Bekannte hin zu einem Königsklassen-Debütanten ist für den rot-weiß-roten Champion nahezu alles möglich.

So drohen den Salzburgern als Topf-drei-Team in jedem Fall zwei Hammerlose: In den ersten zwei Pots befinden sich nahezu ausschließlich Teams der Top-Ligen. Die ersten Partien der Gruppenphase finden am 19. und 20. September statt – alle Spiele der UEFA Champions League live auf Sky Sport Austria – mit dem SkyX-Traumpass live dabei sein!

Die 32 Mannschaften werden bekanntermaßen in vier Töpfe eingeteilt und dann per Zufallsprinzip in acht verschiedene Gruppen gelost. Die UEFA-Regularien sehen vor, dass Mannschaften aus dem gleichen Land nicht in einer Gruppe landen können. Spieltermine sind der 19./20. September, 3./4. und 24./25. Oktober, 7./8. und 28./29. November sowie 12./13. Dezember.

Topf 1: Meister oder EL-Sieger fix

Als Gegner aus dem ersten Topf kommen beispielsweise Titelverteidiger ManCity, Europa-League-Champion Sevilla oder aber auch PSG, der FC Barcelona oder der FC Bayern München mit dessen Neo-Sportdirektor Christoph Freund infrage.









Topf 2: Alaba, Arnautovic & brisantes Leipzig-Duell warten

Ähnlich prominent ist der zweite Lostopf besetzt: Real Madrid, Inter Mailand und Borussia Dortmund würden allesamt mit ÖFB-Legionären aufwarten. Brisant wäre indes ein Duell mit RB Leipzig – ein Aufeinandertreffen mit einigen ehemaligen RBS-Profis wäre vorprogrammiert.









Topf 3 Salzburg ist selbst in Topf drei gesetzt und weicht so beispielsweise Vorjahres-Halbfinalist AC Mailand ebenso aus wie Roter Stern Belgrad mit Aleksandar Dragovic. Shakhtar Donezk

FC Salzburg

AC Milan

Sporting Braga

Lazio Rom

Roter Stern Belgrad

PSV Eindhoven

FC Kopenhagen

Topf vier: Topliga-Trio oder Außenseiter?

Höchst divers ist in dieser Saison der vierte Lostopf: Neben CL-Debütant Union Berlin sind auch die Rückkehrer Newcastle und Lens schwächstmöglich gesetzt. Zumindest laut Papierform angenehmer wären Celtic Glasgow oder Neuling Royal Antwerpen.









Kreative, wenn auch zum Teil nicht realistische Wünsche, hatten vorab bereits die Salzburger Profis noch vor den letzten Qualifikationspartien geäußert – in jedem Fall sind sechs spannende Partien im Salzburger Europacup-Herbst vorprogrammiert.

Morgen ist #UCLdraw! 🔮

Wen wünscht ihr euch? ⬇️ pic.twitter.com/tQpsVF5o9x — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 30, 2023

