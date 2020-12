VOTING: Auf wen soll Österreich in der WM-Qualifikation treffen?

via

via Sky Sport Austria

Gerade einmal stehen alle 24 Starter für die verschobene EM 2021 fest, schon wirft das nächste Fußball-Großereignis seinen Schatten voraus: Am heutigen Montag werden um 18 Uhr (live auf Sky Sport News und hier im LIVESTREAM) die Gruppen für die Qualifikation der WM 2022 in Katar ausgelost. Bevor das ÖFB-Team seine Gegner zugeteilt bekommt, sind nun eure Wunschlose gefragt!

Insgesamt 13 Startplätze stehen der UEFA für das Turnier im Winter 2022 zur Verfügung. Neben den Siegern der insgesamt zehn Gruppen, werden drei Plätze über die Play-offs zwischen den Gruppenzweiten sowie zwei Nations-League-Gruppensiegern ausgespielt.

Österreich ist in Topf zwei gesetzt und kann damit NICHT auf folgende Gegner treffen: Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei, Rumänien. Gewisse Paarungen sind zudem aus politischen, klimatischen oder reisetechnischen Gründen nicht möglich, Österreich kann beides jedoch nur indirekt betreffen. Zudem würde man bei einem Nations-League-Finalisten (Frankreich, Belgien, Italien, Spanien) automatisch in einer Fünfer-Gruppe landen.

Sollte Österreich nicht unter den besten zwei der Gruppe landen, kann durch den Gruppensieg in der Nations League möglicherweise trotzdem am Play-off teilnehmen. Wenn zumindest vier der fünf besser platzierten Teams (Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Wales) unter die besten zwei ihrer Gruppe kommen, wäre ein Play-off-Platz für Österreich in jedem Fall fix.

Wunschgegner Topf 1? Belgien

Frankreich

England

Portugal

Spanien

Italien

Kroatien

Dänemark

Deutschland

Niederlande Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Wunschgegner Topf 3? Russland

Ungarn

Irland

Tschechien

Norwegen

Nordirland

Island

Schottland

Griechenland

Finnland Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Wunschgegner Topf 4? Bosnien & Herzegowina

Slowenien

Montenegro

Nordmazedonien

Albanien

Bulgarien

Israel

Weißrussland

Georgien

Luxemburg Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Wunschgegner Topf 5? Armenien

Zypern

Färöer

Aserbaidschan

Estland

Kosovo

Kasachstan

Litauen

Lettland

Andorra Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Wunschgegner Topf 6? Malta

Moldawien

Liechtenstein

Gibraltar

San Marino

5er-Gruppe (kein Gegner aus Topf 6) Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Beitragsbild: Getty Images.