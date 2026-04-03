VOTING: Hätte das Tor für Ried zählen müssen?

VOTING: Strittige Szene im Freitagsspiel der 25. Bundesliga-Runde zwischen der SV Ried und dem SCR Altach! Wir wollen von der Sky-Community wissen: Hätte der Treffer der Rieder zählen müssen?

Was ist passiert? Ried-Mittelfeldspieler Martin Rasner traf in der 56. Minute zum vermeintlichen Anschlusstreffer für die Rieder. Altach-Torwart Dejan Stojanovic lag nach dem Treffer jedoch angeschlagen am Boden. Rasner stellte zuvor den Körper gegen Keeper Stojanovic in den Weg, der Altach-Schlussmann ging zu Boden. Der Rieder beförderte den Ball danach ins Tor.

Schiedsrichter Alain Sadikovski entschied auf Foul, der VAR checkte die Situation und empfahl dem Referee keinen On-Field-Review mehr.

Ist diese Entscheidung aus eurer Sicht richtig?

VOTING: Hätte der Treffer zählen müssen?

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