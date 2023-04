VOTING: Platzverweis gegen Kasius gerechtfertigt?

Ein wildes Derby für Denso Kasius geht in der 47. Minute abrupt zu Ende! Bereits in der Pause geriet der junge Niederländer in ein Wortgefecht mit Austrias Haris Tabakovic – in der 47. Minute sah Kasius nach einem Tackling gegen Reinhold Ranftl die Rote Karte. Für Sky Experte Peter Stöger eine haarige Entscheidung, Kasius mit glatt Rot vom Feld zu schicken. Auch der VAR schaltet sich ein – jedoch bewertet dieser das harte Einsteigen von Kasius und die Rote Karte nicht als offentsichtliche Fehlentscheidung.