VOTING: Wähle das Tor des 4. CL-Spieltags

Ab dieser Saison gibt es neben dem Tor der Runde in der ADMIRAL Bundesliga auch das Voting zum Tor des Spieltags in der UEFA Champions League auf Sky. Gib jetzt deine Stimme für den vierten Spieltag ab!

Zur Auswahl stehen die Tore von Mikel Merino (FC Arsenal), Wilson Odobert (Tottenham Hotspur), Ferran Torres (FC Barcelona), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Luis Diaz (FC Bayern München), Carlos Neves (Inter Mailand), Dan Burn (Newcastle United), Gelson Martins (Olympiakos Piräus), Lazar Sarmadzic (Atalanta Bergamo) und Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Bild: Imago