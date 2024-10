Am Sonntag trifft Österreich in der Nations League auf Norwegen um Superstar Erling Haaland. Nach dem souveränen 4:0-Sieg gegen Kasachstan soll in Linz der nächste Sieg eingefahren werden.

Wen sollte Ralf Rangnick aufstellen? Verzichten muss der ÖFB-Teamchef auf den gelbgesperrten Alexander Prass. Dafür steht Phillipp Mwene nach seiner Sperre wieder zur Verfügung. Wählt jetzt eure Wunsch-Elf!

Der ÖFB-Kader für die Nations League zum Durchklicken:

Bild: GEPA