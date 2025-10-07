VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen San Marino!
Nach dem 2:1-Auswärtssieg im Spitzenspiel gegen Bosnien ist das ÖFB-Team weiterhin makellos und steht nach vier Qualifikationsspielen mit der vollen Punkteausbeute von zwölf Zählern da. Mit einem Erfolg gegen San Marino könnte dem Team von Ralf Rangnick nun der nächste große Schritt in Richtung WM 2026 gelingen. Anstoß ist am Donnerstag um 20:45 Uhr.
Nicht mit dabei sind die beiden Mittelfeldspieler Patrick Wimmer und Xaver Schlager, die verletzungsbedingt ausfallen.
Wie soll Rangnick sein 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das Heimspiel gegen San Marino zusammen!
Aktuelle WM-Qualifikation Videos
Völler: „Es muss schwer sein, uns zu schlagen“
„Er ist definitiv dabei“ – Nagelsmann verrät Schlotterbeck-Comeback
Fährt Österreich zur WM? Janko: „Türe ist sehr weit offen“
“Er muss spielen“ – Hoeneß fordert WM-Comeback von Neuer
„Wir sind hier, um zu gewinnen“ – Tuchel vor WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien
„Als moralischer Sieger gesehen“: Hamann sieht EM-Aus als Ursache für DFB-Probleme
„Sehr verunsichert“: Hamann sieht fehlende Spielfreude bei DFB-Star Wirtz
„Kein Zusammenhalt“: Hamann um DFB-Team besorgt
„Vielleicht einen Tick früher“: Nagelsmann gibt Update zu ter Stegen
„Einer von uns“: Groß verurteilt Pfiffe gegen Woltemade
Bild: GEPA