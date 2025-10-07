VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen San Marino!

Nach dem 2:1-Auswärtssieg im Spitzenspiel gegen Bosnien ist das ÖFB-Team weiterhin makellos und steht nach vier Qualifikationsspielen mit der vollen Punkteausbeute von zwölf Zählern da. Mit einem Erfolg gegen San Marino könnte dem Team von Ralf Rangnick nun der nächste große Schritt in Richtung WM 2026 gelingen. Anstoß ist am Donnerstag um 20:45 Uhr.

Nicht mit dabei sind die beiden Mittelfeldspieler Patrick Wimmer und Xaver Schlager, die verletzungsbedingt ausfallen.

Wie soll Rangnick sein 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das Heimspiel gegen San Marino zusammen!

Bild: GEPA