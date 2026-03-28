VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen Südkorea!

Nach dem 5:1-Erfolg gegen Ghana trifft das österreichische Nationalteam am Dienstag (20:45 Uhr) im nächsten WM-Test auf Südkorea.

„Wir werden versuchen, es ähnlich anzugehen“, betonte Teamchef Ralf Rangnick, der auch im zweiten Test eine vergleichbare Leistung sehen möchte.

Weiterhin verzichten muss Österreich auf Teamkapitän David Alaba. „Das wäre fahrlässig – nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch für Real Madrid“, erklärte Rangnick. Der Klub habe wichtige Spiele in der Champions League gegen Bayern München sowie in der Liga vor sich. „Deshalb werden wir dieses Risiko nicht eingehen.“

Bei Xaver Schlager und Konrad Laimer besteht hingegen Hoffnung auf einen Einsatz. Auch hier will Rangnick jedoch kein Risiko eingehen: „Dafür sind sie zu wichtig für uns.“

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Foto: GEPA