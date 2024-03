VOTING: Wählt Eure ÖFB-Startelf gegen die Slowakei!

Am Samstag startet das ÖFB-Team mit einem Testspiel gegen die Slowakei ins Länderspieljahr 2024. Das Duell gegen den östlichen Nachbarn ist das erste von vier Vorbereitungsspielen für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland, die für das ÖFB-Team am 17. Juni mit der Partie gegen Mitfavorit Frankreich startet.

Wie soll Teamchef Ralf Rangnick in Bratislava auf die verletzungsbedingten Ausfälle von David Alaba und Marko Arnautovic reagieren? Im Voting könnt ihr für jede Position abstimmen. Als System ist das zuletzt gegen Deutschland erfolgreiche 4-2-3-1-System vorgegeben.

