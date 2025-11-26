VOTING: Wählt Eure ÖFB-Wunschgruppe für die WM-Auslosung!

Wie die FIFA kürzlich bekannt gab, wird das ÖFB-Team bei der WM-Auslosung am 5. Dezember aus Topf 2 gezogen. Welche Gegner wünscht ihr euch für Österreich bei der WM 2026 im kommenden Sommer? Stimmt hier im Voting ab!

In jedem der Töpfe befinden sich zwölf Nationen, in Topf 4 stehen erst sechs Mannschaften als fixe WM-Fahrer fest. Die übrigen sechs Plätze werden in den WM-Playoffs im März vergeben.

Wichtig: Nationen aus der gleichen Konföderation können nicht in eine gemeinsame Gruppe gelost werden – wie z.B. Brasilien (Topf 1) und Paraguay (Topf 3) oder Südafrika (Topf 3) und Ghana (Topf 4). Ausnahme ist Europa, wo zwei Teams pro Gruppe erlaubt sind.

Die WM-Lostöpfe im Überblick

Topf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland

Das Voting endet am 5. Dezember um 11 Uhr. Das Ergebnis des Sky-Uservotings wird kurz darauf veröffentlicht.

