Ein spätes Elfmetertor des FC Arsenal hat Bayer Leverkusen um einen Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gebracht. Wir wollen von der Sky-Community wissen: War der Strafstoß gerechtfertigt?

Die Londoner, die als Topteam der Ligaphase bis dahin alle acht Saisonpartien im Bewerb gewonnen hatten, liefen beim deutschen Vizemeister lange einem Rückstand hinterher. Erst ein umstrittener Elfmeter, den ausgerechnet der bei Leverkusen groß gewordene Kai Havertz in der 89. Minute verwertete, rettete ihnen das Remis.

„Sehr fraglich“ – Leverkusen-Goalie Blaswich ärgert sich über Arsenal-Elfmeter

VOTING: War der Elfmeter für Arsenal gerechtfertigt?

