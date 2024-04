Welche Teams ziehen ins Halbfinale der Conference League ein?

Die Europacup-Bewerbe gehen in die finale Phase: Auch in der Conference League geht es am Donnerstag (alle Spiele live auf Sky Sport Austria – mit dem Sky X-Traumpass live dabei sein) in den Viertelfinal-Rückspielen um den Aufstieg ins Halbfinale.

Alle Hinspiele in den vier Viertelfinal-Duellen gingen denkbar knapp zu Ende. Mit Stefan Schwab und Thomas Murg sind bei PAOK Thessaloniki auch noch zwei ÖFB-Legionäre im Bewerb vertreten. Die beiden ehemaligen Rapid-Akteure müssen gegen Club Brügge allerdings einen Rückstand drehen.

Nun ist die Meinung der Sky-Community gefragt! Welche Teams schaffen es eurer Meinung nach in das Halbfinale der UEFA Europa Conference League?

Aston Villa – OSC Lille 2:1 (Rückspiel in Lille)

Club Brügge – PAOK 1:0 (Rückspiel in Thessaloniki)

Olympiakos Piräus – Fenerbahce 3:2 (Rückspiel in Istanbul)

Viktoria Pilsen – ACF Fiorentina (Rückspiel in Florenz)

Der UEFA Super Donnerstag live auf Sky

Die Original Sky-Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1:

LOSC Lille – Aston Villa um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

AFC Fiorentina – Viktoria Pilsen um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

PAOK Thessaloniki – Club Brügge um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Fenerbahce Istanbul – Olympiakos Piräus um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

