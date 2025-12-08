VOTING: Wer hat das Tor der 16. Runde erzielt?
Wer hat diesmal das schönste Tor der letzten Runde erzielt? Auch nach dem 16. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga suchen wir mithilfe unserer Sky-Community wieder den sehenswertesten Treffer des vergangenen Wochenendes!
Diemal zur Auswahl stehen die Treffer von Louis Schaub (SK Rapid), Oliver Steurer (SV Ried), Ousmane Diawara (SCR Altach), Tae-seok Lee (Austria Wien) sowie Christian Lichtenberger (GAK).
Das Voting endet am Donnerstag, 11. Dezember 2025 um 23:45 Uhr.
