Zum Ende der Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga suchen wir den Spieler der Herbstsaison 2021! Zehn Spieler sind in der Auswahl – die besten zehn Spieler des Sky Sport Player Index!

Im Sky Sport Player Index bekommen die Akteure für insgesamt 77 Parameter – gegliedert in insgesamt sieben Hauptkategorien – positive sowie negative Punkte. Basierend auf realen Opta-Daten von Kooperationspartner Stats Perform hat die Sky Redaktion einen speziellen Schlüssel entwickelt, der die Einzeldaten eines jeden ADMIRAL Bundesliga Spielers in ein Over-All-Ranking verdichtet – und das in Echtzeit.

VOTING: Wer ist der Spieler der Herbstsaison 2021? Rasmus Kristensen

Kelvin Yeboah

Karim Adeyemi

Michael Liendl

Sascha Horvath

Marco Grüll

Nicolas Seiwald

Jakob Jantscher

Brenden Aaronson

Ercan Kara Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Nach 18 gespielten Runden steht Red Bull Salzburg-Verteidiger Rasmus Kristensen mit 6.067 Punkten auf Platz Eins des „Sky Sport Austria Index“, vor SK Sturm Graz-Stürmer Kelvin Yeboah (5.802) und Ligatopscorer Karim Adeyemi mit 5.658 Punkten. Die meisten erspielten Punkte an einem Spieltag erzielte Karim Adeyemi bereits in Runde Eins. Da holte der 19-Jährige 714 Punkte beim Ligaauftakt zwischen SK Sturm Graz und Red Bull Salzburg.