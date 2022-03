VOTING: Wer schafft noch den Einzug in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga?

Wer schafft noch den Einzug in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga?

Die 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga bildet den Abschluss des Grunddurchgangs in der Saison 2021/22 und verspricht Spannung pur. Gleich vier Mannschaften kämpfen am letzten Spieltag um den Einzug in die Meistergruppe. Aber nur drei Vereine können den Einzug in die Top-6 fixieren. Austria Klagenfurt, Austria Wien, Rapid oder Ried wird sich mit der Qualifikationsgruppe begnügen müssen.

Rennen um die Meistergruppe: Das sind die Szenarien

