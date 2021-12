VOTING: Wer wird F1-Weltmeister?

Max Verstappen und Lewis Hamilton haben sich über die vergangenen 21 Rennen eine epische Schlacht um den Weltmeister-Titel geliefert. Vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi liegen beide F1-Stars gleich auf, doch am Ende setzt sich der Red-Bull-Pilot die Krone auf.

Was für eine turbulente Saison in der Königsklasse des Motorsports, die am kommenden Wochenende in Abu Dhabi zu Ende geht. Max Verstappen und Lewis Hamilton biegen nach 21 spektakulären Rennen punktgleich auf die Zielgerade ein. Wer hätte das Anfang der Saison für möglich gehalten? Wohl kaum jemand.

Abu Dhabi als gutes Pflaster

Doch auch wenn beide Fahrer aktuell die gleiche Punktzahl auf ihrem Konto haben, kann es am Ende nur einen geben, der sich Formel-1-Weltmeister 2021 nennen darf. Hamilton hat nach zuletzt drei Siegen in Serie das Momentum klar auf seiner Seite, das steht außer Frage.

Dennoch gibt es einige Faktoren, die für Verstappen sprechen und am Ende auch den Unterschied ausmachen werden. Ein großes Argument ist die Strecke, der Yas Marina Circuit. Dort ließ der 24-Jährige in der vergangenen Saison die Muskeln spielen, als er einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg feierte und beide Mercedes‘ klar distanzierte.

Ja, die Strecke wurde danach ein wenig umgebaut und hat ein leicht verändertes Layout bekommen. Aber der Kurs kommt Red Bull nach wie vor entgegen, zumindest mehr, als es noch in Dschidda der Fall gewesen war. Und trotzdem war Verstappen nah dran, diesen Grand Prix zu gewinnen.

Da wären wir schon beim nächsten Punkt. Red Bull hat die Lücke zu Mercedes kleiner werden lassen. Im Qualifying lag der Niederländer klar auf Pole-Kurs, doch er konnte diese Fabel-Runde bekanntermaßen nicht durchbringen. Auch im Rennen hätte Verstappen durchaus Siegchancen gehabt, wenn nicht die Kollision mit Hamilton gewesen wäre.

Red Bull hat Schritt nach vorne gemacht

Denn dadurch hat er sich seine Hinterreifen zu stark beschädigt und war überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig, wie auch Dr. Helmut Marko nach dem GP betont hatte. Vermutlich wäre Hamilton aufgrund des besseren Speeds ihm dennoch sehr nahe gekommen, aber wer weiß das schon.

Red Bull hat auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Der Wunder-Motor von Mercedes überragt natürlich nach wie vor, doch wird dies auch in Abu Dhabi der Fall sein? Klar ist: Der Verschleiß vom Mercedes-Motor gilt als hoch. Zwei Rennen wurden mit diesem Motor gefahren, einige Kilometer hat er also auch schon auf dem Buckel.

Wann sich der Verschleiß bemerkbar machen wird, kann natürlich niemand vorhersagen, doch Red Bull hatte bereits vor dem vergangenen Rennen die Vermutung, dass Hamiltons Wunder-Motor nicht mehr dieselbe Power wie in Brasilien haben dürfte.

Verstappen oder Hamilton? Das sagen die Sky-Experten

Wird dies nun im Saisonfinale offensichtlicher? Verstappen hat derweil immer noch den Vorteil auf seiner Seite, dass er die WM-Wertung anführt. Deswegen kann er weiterhin mehr Risiko eingehen, vor allem am Start, wenn er voraussichtlich neben Hamilton in Startreihe eins stehen sollte.

Hamilton muss im direkten Duell zurückziehen

Sein Widersacher wird vermutlich auch in Abu Dhabi zurückziehen, um eine Kollision zu vermeiden, denn er wird nur dann Weltmeister, wenn er die Zielflagge vor Verstappen überquert. Fliegen beide raus, ist Verstappen Weltmeister. Diesen psychologischen Aspekt darf man nicht außer Acht lassen.

Und von all diesen Punkten mal abgesehen, hätte Verstappen den WM-Titel auch mehr verdient. Der Niederländer hatte in dieser Saison so viel Pech, das muss man an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Nur wegen diverser Ausfälle wurde der WM-Kampf erst wieder so richtig spannend.

Beim GP von Aserbaidschan sah der 24-Jährige als der sichere Sieger aus, bis ihm kurz vor Rennende bei Höchstgeschwindigkeit der Reifen platzte. Bitter! Auch in Silverstone und Budapest gab es bekanntermaßen keine Punkte.

Verstappen hat die Saison dominiert

Beim GP von Großbritannien krachte Verstappen nach einer Kollision mit Hamilton mit voller Wucht in die Bande und schied damit aus. Auch beim Grand Prix von Ungarn war es ein Mercedes, der Verstappen aus dem Rennen kegelte, dieses Mal in persona Bottas.

Ohne diese Vorfälle wäre der WM-Kampf jetzt schon entschieden gewesen. Verstappen war der dominierende Fahrer, der in dieser Saison auch nochmal mehr gereift ist, deshalb sollte der Red-Bull-Pilot am Ende ganz oben stehen.

(skysport.de)

Bild: Imago