VOTING: Wer wird Meister in der ADMIRAL Bundesliga?

Der Titelkampf in der ADMIRAL Bundesliga hat sich vor der letzten Runde noch einmal zugespitzt. Am Samstag können mit Sturm Graz, Austria Wien und dem Wolfsberger AC noch drei Mannschaften Meister werden.

Titelverteidiger Sturm (39 Punkte) hat trotz der 1:3-Niederlage am Sonntag bei Rapid die größte Chance auf den erneuten Gewinn der Bundesliga. Die Grazer haben ihr Schicksal als einziger Verein noch selbst in der Hand und wären mit einem Remis im direkten Duell am Samstag (17 Uhr) mit dem WAC wieder Meister. Die Wolfsberger und Austria Wien sind jeweils voneinander abhängig und können aus eigener Kraft nicht mehr den Titel holen.

Wichtig zu wissen: Im Fall von Punktegleichheit zwischen zwei bzw. drei Mannschaften kommt es zu einem Zweier- bzw. Dreiervergleich, in dem eine eigene kleine Tabelle aus den direkten Saisonduellen der Teams untereinander gebildet wird.

(Red./APA)

Bild: GEPA