VOTING: Wie weit kommen Rapid und LASK in der Conference League?

Sowohl der SK Rapid als auch der LASK wollen in der UEFA Conference League voll angreifen. Auf dem Papier sind für beide Mannschaften einige Topgegner dabei, wobei auch mehrere lösbare Aufgaben vertreten sind. Für die Hütteldorfer ist das Highlight wohl das Heimspiel gegen den FC Kopenhagen, während der LASK auswärts auf den letztjährigen Finalisten, die Fiorentina, trifft.

Aus in der Ligaphase, Zwischenstopp in der K.o.-Phase oder ist der ganz große Wurf möglich? Was trauen die Sky-User dem SK Rapid und LASK in der UEFA Conference League zu?

Überblick: Die sechs Conference-League-Gegner von Rapid

Basaksehir (A)

Noah (H)

Petrocub (A)

Shamrock (H)

Omonoia (A)

Kopenhagen (H)

Überblick: Die sechs Conference-League-Gegner des LASK

Djurgarden (H)

NK Olimpija (A)

Cercle Brügge (H)

FK Borac (A)

ACF Fiorentina (A)

Vikingur (H)

