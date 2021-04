VOTING zu den Halbfinals: Wer zieht ins CL-Endspiel ein?

Jetzt geht’s ans Eingemachte: Die Halbfinals der UEFA Champions League stehen an! Wer zieht ins Finale ein? Stimmt ab!

Wer krallt sich den Henkelpott? Noch vier Mannschaften kämpfen um Europas Krone: Der 13-malige Gewinner Real Madrid, der FC Chelsea (Sieger von 2012), Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain und Manchester City.

Blues-Trainer Thomas Tuchel kann sogar das Kunststück schaffen, binnen eines Jahres mit zwei verschiedenen Teams ins Endspiel der Königsklasse einzuziehen. Traut ihr es dem Chelsea-Coach zu? Stimmt für Eure Favoriten in den Halbfinals ab!

UEFA Champions League live bei Sky

Sky zeigt die beiden Halbfinals der UEFA Champions League am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 20:00 Uhr live. Auch die beiden Rückspiele in der nächsten Woche und das Finale in Istanbul am 29. Mai überträgt Sky live.

