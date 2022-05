Vrioni schielt auf Torjägerkrone: „Es wäre wunderschön“

Die WSG Tirol ist ins Bundesliga-Play-off-Finale um einen Platz im Fußball-Europacup eingezogen. Die Wattener setzten sich im Tivoli-Stadion gegen den LASK durch Treffer von Giacomo Vrioni (22.) und Thomas Sabitzer (45.+1) beziehungsweise Thomas Goiginger (86./Elfmeter) mit 2:1 durch, nun geht es am Donnerstag in Innsbruck und am Sonntag in Wien gegen Rapid um die Teilnahme an der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

Für Vrioni war es das 18. Saisontor, er liegt in der Schützenliste nur noch einen Treffer hinter Red Bull Salzburgs Karim Adeyemi. „Es wäre natürlich wunderschön auch noch diesen einen Treffer zu erzielen. Viel wichtiger ist es aber als Mannschaft gegen Rapid gut auszusehen“, sagte Vrioni im Sky-Interview.