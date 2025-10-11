VSV besiegt Innsbruck – Zweiter Saisonsieg für Pioneers

Der Villacher SV hat in der ICE-Eishockeyliga den vierten Sieg aus den jüngsten fünf Spielen geholt. Mit 5:1 bezwangen die Villacher am Samstag zu Hause den HC Innsbruck, der damit ans Tabellenende fiel. Das bisherige Schlusslicht Pioneers Vorarlberg feierte mit einem 4:1 bei Fehervar den zweiten Saisonsieg.

In Villach glich Kevin Hancock (28.) die Innsbrucker Führung von Benjamin Corbeil (9.) aus. Die Gäste konnten danach aus rund zehn Minuten Überzahl, davon eine Minute mit zwei Mann mehr, kein Kapital schlagen. So sorgte der VSV mit einem Doppelschlag durch Nick Hutchison (48.) und Hancock mit seinem zweiten Treffer (49.) für die Vorentscheidung. Im Finish trafen noch Thomas Vallant (55.) und Adam Hewelka (60.).

In Ungarn zogen die Pioneers bis zur 43. Minute auf 4:0 davon. Ein Gegentor in der 44. Minute verhinderte noch das erste Vorarlberger „shutout“ seit über eineinhalb Jahren.

(APA) / Foto: GEPA