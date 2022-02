VSV dreht Partie in Innsbruck: Sechster Sieg in Folge

via

via Sky Sport Austria

Der VSV bleibt das „heißeste“ Team der ICE-Eishockey-Liga. Die „Adler“ feierten am Mittwoch bei Innsbruck mit einem 6:3 (1:1,1:2,4:0) ihren sechsten Sieg in Folge und sicherten Platz zwei in der Tabelle gegenüber Fehervar vorerst ab.

Dafür nötig war eine Aufholjagd ab der 37. Minute, mit der die Kärntner einen 1:3-Rückstand noch in die dritte Niederlage der „Haie“ en suite verwandelten. Bereits am Mittwoch stehen sich die beiden Teams an selber Stelle gegenüber.

Nach der frühen Führung durch Maximilian Rebernig (3.) schlugen die Hausherren dank Zachary Magwood (14.) , Michael Huntebrinker (21.) und Benjamin Betker (33.) zurück. Marco Richter (37.) brachte die Gäste Ende des zweiten Drittels aber wieder heran, ehe ein Doppelpack von Chris Collins (44., 53.) und zwei Empty-Net-Treffer von Rick Schofield in der Schlussminute die Wende perfektmachten. Innsbruck muss damit weiter um den Einzug ins Vor-Play-off bangen.

(APA) / Bild: GEPA