VSV feiert fünften Sieg in Folge

Der Villacher SV hat sich am Mittwoch in der ICE Hockey League auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Die Kärntner behielten im Spiel der 40. Runde bei Olimpija Ljubljana mit 5:2 (2:0,1:2,2:0) die Oberhand und zogen um einen Punkt an Titelverteidiger Red Bull Salzburg vorbei.

Beim fünften VSV-Sieg in Folge traf Chris Collins (20./SH, 42.) doppelt. Die weiteren Tore gingen auf das Konto von Robert Sabolic (11.), Benjamin Lanzinger (23.) und Alexander Rauchenwald (59./EN).

